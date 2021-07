John Stones, le défenseur anglais, avant une finale historique contre l'Italie: "On n'a fait que s'améliorer"

A 48 heures d'une finale historique pour l'Angleterre, son défenseur central John Stones a assuré vendredi qu'il ne faisait "pas d'insomnie" à l'idée d'affronter l'Italie dimanche, à Wembley et que l'équipe se préparait "comme tous les autres".



"C'est énorme et le fait que ce soit à Wembley, c'est encore plus spécial", déclare John Stones. "C'est quelque chose dont on ne pouvait que rêver. Au début du tournoi, on était là pour gagner et on est arrivé jusqu'ici. Je pense qu'on n'a fait que s'améliorer au fil du tournoi, sans se mettre trop la pression. On a passé quelques tests compliqués ces dernières années, on a beaucoup appris et accumulé beaucoup d'expérience. Et c'est tout cela qui nous a amené où on sera dimanche. Mais le but est de préparer ce match comme on a préparé tous les autres dans ce tournoi ou tous les matches qu'on dispute en tant que professionnel, quelle que soit la compétition, et tout donner. Les gens aiment nous regarder jouer et la façon dont on représente le pays, et c'est ça qui doit nous rendre fier en tant que joueurs".

Selon Stones, le discours du sélectionneur Gareth Southgate est le même qu'avant un autre match. "Sa très grande qualité est de rester calme, quelle que soit la situation", dit John Stones. "Et cela se transmet à l'équipe. La dernière, on s'est retrouvé en prolongation pour la première fois. Personne n'a paniqué ou ne s'est enflammé. On est resté calmes et fidèles au plan de jeu et ça nous a réussi. Il faut garder les idées claires et continuer à faire comme on fait d'habitude, ne surtout rien changer. La façon dont se prépare pour les matches est tellement professionnelle. On couvre tous les aspects du match et ce sur quoi on peut influer. C'est comme ça qu'on traitera ce match. Il y a un grand prix en jeu et on veut être du côté de ceux qui le recevront". La défense italienne comptera sur les vieux briscards Chiellini et Bonucci. J'admire ce qu'ils ont fait au cours de leur carrière et la façon dont ils se comportent en tant que professionnels", avance le défenseur anglais.

"C'est la première fois que je les affronte et ce sera une occasion particulière de jouer contre tant de bons joueurs qui ont remporté tant de choses dans leur carrière. Etre capable de jouer encore au plus haut niveau à leur âge, c'est quelque chose que j'admire. (Quant aux Italiens), je pense que sur les dix dernières années, c'est une équipe qui a toujours été très bien organisée, solide défensivement. Leur dernier match contre l'Espagne était très fermé. On a vu beaucoup de matches et d'extraits de matches, mais on ne pas se surcharger l'esprit avec ça et on veut rester concentré sur nous. Ils ont aussi de très bons attaquant et d'excellents joueurs. Mais je ne fais pas d'insomnies pour autant (...) J'ai déjà eu la chance de jouer contre certains des meilleurs joueurs au monde et de m'étalonner contre eux. Dimanche ce sera une nouvelle occasion de le faire, mais c'est ce qu'on veut en tant que joueur, jouer contre ce type d'équipe et prouver qu'on peut les battre en donnant le meilleur de soi-même dans ces grandes occasions. On se nourrit de ça, moi en tout cas je m'en nourris, et on est vraiment impatients d'être dimanche"