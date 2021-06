L'Italie dévoile sa sélection finale avec deux blessés et une surprise

Marco Verratti et Stefano Sensi, tous deux incertains en raison de blessures récentes, figurent bien dans la sélection des 26 joueurs retenus mardi soir par le sélectionneur de l'équipe d'Italie Roberto Mancini pour l'Euro (11 juin-11 juillet). L'invité surprise est l'attaquant de Sassuolo Giacomo Raspadori, aucune sélection chez les A, dont le profil d'avant-centre tourné vers le collectif s'avère complémentaire de ceux de Ciro Immobile et Andrea Belotti. Moise Kean, autre prétendant au poste, avait lui été écarté dès dimanche.

Roberto Mancini a attendu l'ultime limite fixée par l'UEFA, à minuit dans la nuit de mardi à mercredi, pour arrêter ses choix.

L'Italie, relancée depuis 2018 par Mancini après le fiasco de la non qualification pour la Coupe du monde, disputera le match d'ouverture de l'Euro contre la Turquie, le 11 juin à Rome, avant de rencontrer la Suisse, le 16, puis le Pays de Galles le 20, toujours dans la capitale italienne.

Si Mancini a affiché la semaine dernière son optimisme sur la vitesse de récupération de Verratti, victime début mai d'une lésion du ligament collatéral médial du genou droit, il pourrait toutefois ne pas compter sur "Petit Hibou" pour le ou les premiers matches.

Le PSG avait annoncé le 11 mai une indisponibilité de quatre à six semaines, ce qui, dans le pire des cas, peut lui faire manquer les trois matches du 1er tour.

Mancini avait montré beaucoup plus d'inquiétude sur le cas de Stefano Sensi, blessé lors de la dernière journée de championnat avec l'Inter Milan et souffrant d'un problème musculaire (cuisse).

Sa présence a contraint Mancini à écarter Matteo Pessina (Atalanta), battu dans le duel pour la dernière place au milieu par Bryan Cristante (AS Rome).



En défense, l'Italie pourra compter sur l'expérience des deux sénateurs Giorgio Chiellini et Leonardo Bonucci, derniers rescapés (avec le gardien remplaçant Salvatore Sirigu) de l'Euro 2012 où les Azzurri avaient atteint la finale contre l'Espagne. Mancini a également fait confiance à Rafael Toloi (Atalanta), récent arrivé en sélection car il vient d'avoir la nationalité italienne.



En attaque, Federico Bernardeschi (Juventus) et Domenico Berardi (Sassuolo) s'ajoutent aux côtés des valeurs sûres (Immobile, Bellotti, Chiesa, Insigne). Mais la surprise est donc la convocation de Raspadori, 21 ans, qui a convaincu Mancini avec son bon match lundi avec l'équipe d'Italie Espoirs, en quart de finale de l'Euro contre le Portugal (3-5 a.p.).



Après le rodage tranquille contre Saint-Marin (7-0) vendredi, l'Italie disputera un dernier match de préparation contre la République tchèque, vendredi à Bologne, une semaine avant les choses sérieuses en ouverture de l'Euro contre la Turquie.





La liste des 26 joueurs italiens:



Gardiens de but (3): Gianluigi Donnarumma (sans club), Alex Meret (Naples), Salvatore Sirigu (Torino)



Défenseurs (9): Francesco Acerbi (Lazio Rome), Alessandro Bastoni (Inter Milan), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Naples), Emerson Palmieri (Chelsea/ENG), Alessandro Florenzi (Paris SG/FRA), Leonardo Spinazzola (AS Rome), Rafael Toloi (Atalanta Bergame)



Milieux de terrain (7): Nicolo Barella (Inter Milan), Bryan Cristante (AS Rome), Jorginho (Chelsea/ENG), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (AS Rome), Stefano Sensi (Inter Milan), Marco Verratti (Paris SG/FRA)



Attaquants (7): Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio Rome), Lorenzo Insigne (Naples), Giacomo Raspadori (Sassuolo)