La sélection russe, adversaires des Diables, dévoilée: les héros de 2018 sont toujours là

Le sélectionneur de la Russie Stanislav Cherchesov a dévoilé mercredi matin sa liste des 26 joueurs pour l'Euro (11 juin-11 juillet), menée par le milieu Aleksey Golovin et les héros du Mondial-2018.

L'entraîneur russe a attendu un premier match amical mardi en Pologne (1-1) pour écarter quatre joueurs de sa première pré-liste de 30 noms.



Souffrant d'une angine bactérienne, le milieu de terrain du Dynamo Moscou Arsen Zakharyan, qui vient de fêter ses 18 ans, était déjà forfait. Les trois autres exclus sont le gardien du Zenit Saint-Pétersbourg Andrey Lunev et les défenseurs Ilya Samoshnikov (Rubin Kazan) et Roman Yevgenyev (Dynamo Moscou).



Les héros du Mondial-2018 où la Russie avait atteint à domicile les quarts de finale seront quasiment tous là, à commencer par le milieu monégasque Aleksey Golovin, l'attaquant Artem Dzyuba et le vétéran Yuri Zhirkov. Seul manque à l'appel le gardien Igor Akinfeev dont la retraite internationale constitue la principale épine dans le pied de Cherchesov: le sélectionneur a choisi deux néo-internationaux et Anton Shunin, 34 ans et 11 sélections qui devrait être titulaire.



La Russie a participé à tous les Euros depuis 2004, avec une demi-finale atteinte en 2008. Lors des deux dernières éditions, ils n'avaient toutefois pas franchi le premier tour.



Les Russes commenceront leur tournoi le 12 juin à Saint-Pétersbourg contre les Diables, avant d'affronter la Finlande le 16 puis le Danemark le 21.





La sélection de la Russie:



Gardiens (3): Yuri Dyupin (Rubin Kazan), Matvey Safonov (Krasnodar), Anton Shunin (Dynamo Moscou)



Défenseurs (7): Georgiy Dzhikiya (Spartak Moscou), Igor Diveev (CSKA Moscou), Mario Fernandes (CSKA Moscou), Yuri Zhirkov (Zenit Saint-Pétersbourg), Vyacheslav Karavayev (Zenit Saint-Pétersbourg), Fyodor Kudryashov (Antalyaspor/TUR), Andrey Semenov (Akhmat Grozny).



Milieux (13): Dmitry Barinov (Lokomotiv Moscou), Rifat Zhemaletdinov (Lokomotiv Moscou), Maksim Mukhin (Lokomotiv Moscou), Aleksandr Golovin (Monaco/FRA), Daniil Fomin (Lokomotiv Moscou), Roman Zobnin (Spartak Moscou), Aleksey Ionov (Krasnodar), Daler Kuzyaev (Zenit Saint-Pétersbourg), Andrey Mostovoy (Zenit Saint-Pétersbourg), Magomed Ozdoev (Zenit Saint-Pétersbourg), Denis Makarov (Rubin Kazan), Aleksey Miranchuk (Atalanta Bergame/ITA), Denis Cheryshev (Valence/ESP)



Attaquants (3): Artem Dzyuba (Zenit Saint-Pétersbourg), Anton Zabolotny (CSKA Moscou), Aleksandr Sobolev (Spartak Moscou).