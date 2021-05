Rendez-vous le 14 mai: pour l'hymne de l'Euro 2020, Martin Garrix collabore avec deux stars de U2 (vidéo)

L'hymne officiel de l'Euro 2020 sera dévoilé le 14 mai par le jeune DJ néerlandais chargé de sa composition, Martin Garrix, a-t-il annoncé mardi soir sur son compte Instagram où il lâche un petit extrait.

L'hymne aura un fort accent irlandais avec des extraits de Bono et The Egde de U2. Martin Garrix, 24 ans, a intitulé son morceau "We Are The People We've Been Waiting For". Le DJ néerlandais était devenu célèbre en 2013 avec "Animals". Martin Garrix a collaboré ensuite notamment avec Dua Lipa ("Scared To Be Lonely") et Troye Sivan ("There For You"). Martin Garrix avait été choisi comme successeur du Français David Guetta - qui avait composé l'hymne de l'Euro en 2016.

L'Euro, reporté d'un an en raison de la pandémie de coronavirus, se disputera du 11 juin au 11 juillet dans onze pays.