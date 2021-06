Suisse-Turquie EN DIRECT: quelqu'un a vu la Turquie ?

Le direct

31' - C'est la panique complète côté turc.

30' - SHAQIRI ENCORE ! Il est parfaitement lancé, seul face au gardien, qui fait l'arrêt de son tournoi !

29' - ET DE 2 POUR LA SUISSE ! L'enroulé de Shaqiri est somptueux et fait 2-0 !

24' - Tufan enroule mais place bien au-dessus du but. On ne peut pas reprocher un manque de volonté chez les Turcs. Mais cela ne fonctionne pas.

20' - Zuber tente de loin mais ça va bien à côté. Les Suisses sont là, mais ce n'est pas non plus très sexy jusqu'ici.

16' - SOMMER ! Le portier intervient de nouveau bien sur un envoi à distance. Les Turcs veulent sauver l'honneur, au moins.

14' - Que d'erreurs côté turc. Les passes sont imprécises, le jeu hâché... c'est la soupe à la grimace.

6' - LE BUT SUISSE ! Seferovic fait 1-0 et met déjà la pression sur la Turquie. Sa frappe croisée à distance et parfaite !

4' - OH SOMMER ! Le portier suisse dégage une superbe frappe à distance de Ayhan !

1' - Rappelons que les Suisses ont pris un point, contrairement à la Turquie, plus grosse déception de ce tournoi jusqu'ici.

0' - On suit ensemble ce match bouillant en perspective !

Les compos

Suisse: Sommer, Widmer, Elvedi, Akanji, Embolo, Freuler, Seferovic, Xhaka, Rodriguez, Zuber, Shaqiri

Turquie: Cakir, Celik, Demiral, Soyuncu, Tufan, Cengiz Under, Caljhanoglu, Yilmaz, Kahveci, Ayhan, Müldür

L'avant match

Derrière l'Italie, déjà qualifiée, le Pays de Galles, la Suisse et la Turquie peuvent encore espérer se qualifier pour les 8e de finale de l'Euro dimanche lors de la 3e et dernière journée du groupe A. La Squadra azzura recevra le pays de Galles au stade Olympique de Rome (18h) tandis que dans le même temps, la Suisse affrontera la Turquie à Bakou.



L'Italie, 6 points sur 6, aura l'occasion de terminer en tête de son groupe. Dauphins des Italiens avec 4 points, les Gallois auront besoin d'un point pour s'assurer de la 2e place. Par contre, une défaite galloise pourrait voir la Suisse finir à la 2e place. Il faudrait pour cela que la Nati batte la Turquie dans le match de la dernière chance à Bakou.

La Suisse est actuellement 3e avec 1 point, alors que la Turquie est dernière avec 0 point. Une victoire pourrait encore permettre aux Suisses et aux Turcs de se qualifier en étant un des meilleurs troisièmes. Un partage serait par contre fatal aux deux équipes. Le premier du groupe A affrontera en 8e le 2e du groupe C (Pays-Bas, Ukraine, Autriche), alors que le 2e du groupe A croisera la route du 2e du groupe B (Belgique, Finlande, Russie, Danemark).