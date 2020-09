Europa League - Le Standard débute son parcours européen jeudi contre les Gallois de Bala Town

(Belga) Le Standard de Liège lancera son parcours européen jeudi soir sur le coup de 20 heures dans un stade de Sclessin qui résonnera vide en raison du protocole coronavirus érigé par l'UEFA. L'équipe de Philippe Montanier défiera la modeste formation galloise de Bala Town au deuxième tour qualificatif de l'Europa League.

Même si son adversaire ne devrait théoriquement pas lui poser de problèmes, le Standard se trouve face à un match couperet. En cas de succès, les Liégeois rejoindront Charleroi au troisième et avant-dernier tour qualificatif. Une défaite et leur saison européenne serait déjà terminée. L'Antwerp, vainqueur de la Coupe, est lui assuré de disputer la phase de groupes. Malgré une défaite samedi à Oud-Heverlee Louvain (1-0), la première de Philippe Montanier en match officiel, les 'Rouches' pointent à la 3e place du championnat de Belgique et présentent un bilan de 10 points sur 15. C'est sans Maxime Lestienne, Samuel Bastien, Joachim Carcela et William Balikwisha, tous blessés, que le Standard devra se défaire des Gallois. Pour y parvenir, le technicien français n'a pas l'intention de faire tourner son effectif et alignera "l'équipe la plus compétitive possible". S'il passe ce deuxième tour, joué sur un match sec en raison de la crise du coronavirus, le Standard accueillera les Serbes de Vojvodina le 24 septembre. Une nouvelle victoire permettrait aux Liégeois de disputer le barrage le 1er octobre, dont le tirage au sort est prévu vendredi 18 septembre. La saison dernière, le Standard avait terminé à la troisième place d'un groupe F de l'Europa League qui contenait Arsenal, l'Eintracht Francfort et Guimaraes. (Belga)