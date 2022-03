C3: Monaco, battu par Braga 2-0, en ballottage très défavorable pour les quarts de finale

L'AS Monaco a été battu par les Portugais de Braga 2-0 jeudi, et se retrouve en ballottage très défavorable pour les quarts de finale de Ligue Europa après avoir encaissé un but opportuniste dès la 3e minute d'Abel Ruiz et un second à la 89e signé Vitor Oliveira de la tête, bien servi par Fabiano Silva.

Les hommes de Philippe Clement peuvent avoir des regrets, ils ont multiplié les occasions sur le terrain détrempé par la pluie du stade municipal de Braga, et se sont vu refuser deux buts pour hors-jeu en l'espace de trois minutes en première mi-temps. Le match retour sera joué jeudi au stade Louis II (18h45).