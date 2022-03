C3: Monaco, inefficace, logiquement battu à Braga

Un but au début, un but à la fin: Monaco, logiquement défait à Braga (2-0) jeudi soir en 8e de finale aller de la Ligue Europa, est retombé dans ses travers et s'est compliqué la possibilité d'une qualification la semaine prochaine.

On croyait les hommes de Philippe Clement remis sur les bons rails après leur victoire à Marseille (1-0) samedi dernier. Il n'en est rien. Ils ont été battus pas l'intensité, l'envie et l'efficacité offensive comme défensive du Sporting Braga.

Abel Ruiz a ouvert le bal dès la 3e minute. La jeune perle Vitor "Vitinha" Oliveira, entré en jeu quelques minutes plus tôt, l'a magnifiquement clôturé de la tête (2-0). Jeudi prochain, à Louis-II, Monaco devra donc faire un exploit pour passer. Et à la vue de ce que l'équipe de la Principauté a montré sur la pelouse du 4e du championnat portugais, il semble bien loin.

D'entrée, Braga s'est rué à l'attaque. Et cela a fonctionné. Après avoir concédé un premier corner, Axel Disasi a laissé Abel Ruiz décoché une tête dangereuse. Puis, dans la continuité, il a encore laissé l'avant-centre portugais récupérer une frappe contrée de Rodrigo Gomes. Ruiz s'est alors fait un plaisir de battre tranquillement Alexander Nübel pour s'offrir son premier de la saison en Ligue Europa (1-0, 3e).

Les Portugais, voraces, ont continuellement poursuivi leur entreprise pour tenter de faire rompre leurs adversaires. Les corners se sont succédé à grande vitesse. Et il a fallu un superbe parade de Nübel sur une frappe de Iuri Medeiros pour que Monaco ne plonge pas (7e).

- Buts monégasques refusés -

En difficulté, les hommes de Clement auraient d'ailleurs pu rejoindre les vestiaires à la pause avec bien plus d'un but de retard. D'abord, Nübel s'est raté sur une tentative lointaine de l'excellent Ricardo Horta. Heureusement pour l'Allemand le ballon a rebondi sur son poteau droit avant de s'immobiliser devant le but vide (31e).

La minute suivante, il a été bien plus rassurant devant Al Musrati (32e), comme devant Rodrigo Gomes encore lui (44e), plus rapide que Chrislain Matsima, remplacé à la pause par Benoît Badiashile.

Il fallait apporter de la solidité défensive. Car malgré son calvaire et au cours d'une intense première mi-temps, Monaco a, paradoxalement, su être très dangereux.

Mais Wissam Ben Yedder a perdu son duel face au gardien brésilien Mattheus (26e). Puis Gelson Martins (29e) et lui (33e) ont inscrit deux beaux buts, refusés pour des hors-jeux très limites.

Après la pause, les Monégasques ont enfin été dominateurs. Mais Mattheus a été efficace devant Martins (49e) sur la seule occasion monégasque. Son homologue Nübel, lui, n'a pas fait d'exploit à la dernière minute devant Vitinha (2-0, 89e). Et, avant de se déplacer à Strasbourg en L1, son équipe tombe une nouvelle fois de haut.