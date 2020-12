Europa League: dernière sortie européenne pour le Standard et La Gantoise, seul l'Antwerp a un match à enjeu

Deux des trois clubs belges engagés dans la 6e et dernière journée de la phase de groupes de l'Europa League boucleront leur saison européenne ce jeudi soir. Le Standard et La Gantoise sont en effet déjà éliminés. Assuré de disputer les 16e de finale, l'Antwerp va défier Tottenham à Londres avec la 1e place du groupe J comme enjeu.

Le Great Old et les Spurs sont déjà qualifiés pour les 16e de finale dont le tirage au sort aura lieu lundi. Mais les deux formations peuvent encore finir en tête de la poule J. L'équipe d'Ivan Leko, qui avait créé l'exploit en battant celle de José Mourinho 1-0 le 29 octobre, est première avec 12 points, 2 de plus que les Londoniens.

Il y aura deux clubs belges en Europa League après l'hiver, le Club de Bruges étant reversé en Europa League après avoir fini 3e de son groupe en Ligue des Champions.

L'aventure européenne est par contre terminée pour le Standard et La Gantoise.

Le Standard reçoit Benfica jeudi à 18h55 dans le cadre de la 6e et dernière journée du groupe D. Les Rouches ont été éliminés après leur défaite 3-2 sur le terrain des Glasgow Rangers la semaine dernière, tandis que les Aigles se sont qualifiés pour les 16e de finale à la suite de leur victoire 4-0 face au Lech Poznan.

Benfica et les Rangers sont en tête du groupe avec 11 points et sont assurés de passer l'hiver européen. Poznan et le Standard comptent 3 unités.

"Nous avons l'intention de quitter l'Europa League de la plus belle des manières à domicile", a déclaré Philippe Montanierr, le coach du Standard, mercredi.

Dans le groupe L, La Gantoise se rend en Allemagne à Hoffenheim (21h00) en espérant surtout ne pas terminer cette phase de groupes sur un zéro pointé. Les Buffalos présentent en effet un bilan peu enviable de 0/15 en Coupe d'Europe et espèrent profiter de cette dernière sortie continentale pour signer un premier succès sous les ordres de Hein Vanhaezebrouck, revenu à Gand en remplacement de Wim De Decker, limogé la semaine dernière après la défaite face au Slovan Liberec (1-2).

La Gantoise est, avec Ludogorets et Dundalk, une des trois équipes qui abordent la dernière journée sans le moindre point dans leur escarcelle. Dundalk, champion d'Irlande, recevra Arsenal, qui a la possibilité de remporter ses six matchs de poule et ainsi égaler le record de Tottenham, établi en 2012.

Le Dinamo Zagreb est aussi à la chasse aux records. Déjà assuré de la 1e place du groupe K, le club croate accueillera le CSKA Moscou, déjà éliminé, avec l'espoir de devenir le premier club à boucler une phase de poules de Coupe d'Europe (Europa League et Ligue des Champions) sans avoir encaissé le moindre but. Un exploit similaire avait été réalisé par le Steaua Bucarest, Middlesbrough (tous deux en 2005/06) et le Metalist Kharkiv (2008/09), mais les groupes ne comptaient alors que quatre journées.

Derrière le Dinamo Zagreb, Wolfsburg et Koen Casteels disputeront la 2e place du groupe à Feyenoord. Les Loups sont 2e avec 7 points, les Néerlandais 3e avec 5 points.

Naples et Dries Mertens recevront la Real Sociedad d'Adnan Januzaj au stade Diego Armando Maradona avec, pour les deux clubs, un espoir de qualification. Le Napoli est en tête avec 10 points, 2 de plus que la Real Sociedad et l'AZ Alkmaar, qui se rend à Rijeka (1 point), déjà éliminé.

Déjà qualifié, Leicester, le club de Youri Tielemans, Timothy Castagne et Dennis Praet, recevra l'AEK Athènes pour l'honneur. C'est aussi pour l'honneur que l'AC Milan d'Alexis Saelemaekers, déjà qualifié, rendra visite au Sparta Prague.