Europa League: l'Antwerp s'impose à Ludogorets, La Gantoise surprise à Liberec

L'Europa League reprenait aussi pour l'Antwerp et La Gantoise. Pour son retour sur la scène européenne, le Great Old est allé l'emporter de justesse sur la pelouse de Ludogorets, 1-2. Mené au score, le Great Old a su renverser la situation grâce à des buts inscrits par Gerkens et Refaelov.

Moins de succès pour La Gantoise, battue 1-0 face au Slovan Liberec, confirmant sa méforme depuis le début de la saison. Les Buffalos n'ont su réagir après le but de Yusuf Helal à la demi-heure. Les deux clubs seront de nouveau en lice jeudi prochain, affrontant respectivement Tottenham et Hoffenheim.