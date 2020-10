Europa League: voici les derniers qualifiés pour la phase de groupes

Tous les clubs qui participeront à la phase de groupes de l'Europa League 2020/2021 sont connus après les derniers matches de barrages disputés jeudi soir. Le tirage au sort aura lieu ce vendredi à 13 heures.

L'AC Milan s'est fait très peur en battant aux tirs aux but les Portugais de Rio Ave pour se qualifier pour la phase de groupe de la Ligue Europa, tout comme Tottenham, à la veille du tirage au sort que guetteront Lille et Nice.

Ce fut la sensation de la soirée: l'AC Milan a été à un cheveu de passer à la trappe au Portugal, arrachant la séance de tirs au but en égalisant à 2-2 dans les tous derniers instants de la prolongation, par un pénalty transformé par Hakan Calhanoglu.

Le club Lombard a ensuite gagné son ticket à l'issue d'une improbable séance de tirs aux buts (9-8).

Au tour précédent déjà, contre la modeste équipe norvégienne de Glimt, le 5e de Serie A étaient passé tout près de l'élimination (3-2). Toujours en l'absence de Zlatan Ibrahimovic, placé en quarantaine pour avoir été testé positif au coronavirus.

Les Milanais renouent avec la compétition européenne, après leur disqualification de la Ligue Europa l'an passé pour non-respect du fair-play financier.

En Angleterre, la partie a été beaucoup plus facile pour les Spurs de Tottenham, qui n'ont fait qu'une bouchée du Maccabi Haïfa 7 à 2.

Les Spurs ont livré un festival de buts avec notamment un triplé de Harry Kane, un doublé de Giovani Lo Celso, un but de Steven Bergwijn et un penalty de Dele Alli, devant les gradins vides du Tottenham Hotspur stadium, la rencontre ayant lieu à huis clos tout comme les 19 autres matches de la soirée de barrages.

Parmi les autres qualifiés de la soirée figurent l'Etoile rouge de Belgrade, Grenade, ou le PSV Eindhoven. Ils rejoignent notamment Arsenal, La Roma, Naples, Benfica et Villareal. Alors que les Allemands de Wolfsburg et les Portugais du Sporting ont été éliminés jeudi soir, respectivement éliminés par l'AEK Athènes (2-1) et les Autrichiens de Linz (4-1).

Le tirage pour les phases de poule de la Ligue Europa aura lieu vendredi à 13H00 en Suisse.

Voici les chapeaux du tirage au sort:

Chapeau 1: Arsenal (Ang), Tottenham (Ang), AS Rome (Ita), Napoli (Ita), Benfica (Por), Bayer Leverkusen (All), Villarreal (Esp), CSKA Moscou (Rus), Sporting Braga (Por), La Gantoise (BEL), PSV Eindhoven (P-B), Celtic (Eco).

Chapeau 2: Dinamo Zagreb (Cro), Sparta Prague (Tch), Slavia Prague (Tch), Ludogorets (Bul), Young Boys (Sui), Etoile Rouge Belgrade (Ser), Rapid Vienne (Aut), Leicester City (Ang), Qarabag (Aze), PAOK Salonique (Grè), Standard Liège (BEL), Real Sociedad (Esp).

Chapeau 3: Grenada (Esp), AC Milan (Ita), AZ (P-B), Feyenoord (P-B), AEK Athenes (Grè), Maccabi Tel Aviv (Isr), Rangers (Eco), Molde (Nor), Hoffenheim (All), LASK (Aut), Hapoel Beer Sheva (Isr), CFR Cluj (Rou).

Chapeau 4: Zorya Luhansk (Ukr), Lille (Fra), Nice (Fra), Rijeka (Cro), Dundalk (Irl), Slovan Liberec (Tch), Antwerp (BEL), Lech Poznan (Pol), Sivasspor (Tur), Wolfsberger (Aut), Omonia Nicosia (Chy), CSKA Sofia (Bul).