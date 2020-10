Europa League: Mertens bat Januzaj, Tielemans et Praet gagnent avec Leicester, l'AC Milan s'impose sans Saelemaekers

Leicester City s'est imposé 1-2 jeudi soir sur le terrain de l'AEK Athènes lors de la 2e journée de l'Europa League de football. Youri Tielemans était titulaire chez les Foxes, Dennis Praet est monté au jeu à la 66e, Timothy Castagne n'était pas dans l'équipe.

Jamie Vardy (18e) a ouvert le score pour Leicester, Hamza Choudhury (39e) fait 0-2 avant la pause. Muamer Tankovic (49e) a marqué le but de l'espoir, mais les Grecs n'ont pas été plus loin. Dans l'autre match du groupe G, Braga a gagné 1-2 à Luhansk. Leicester et Braga comptent désormais six points chacun et partagent la première place.

Le Napoli de Dries Mertens, monté au jeu à la 61e alors que le score venait de changer, s'est imposé contre la Real Sociedad où Adnan Januzaj, de retour de blessure, n'a pas décollé du banc.

L'AC Milan, sans Alexis Saelemaekers, s'est imposé sans problème face au Sparta Prague grâce à des buts de Diaz (24e), Leao (57e) et Dalot (67e). Ibrahimovic a manqué un penalty entre-temps.

Lille et le Celtic ont partagé 2-2 dans le groupe H, faisant de Milan le seul leader avec six points.