Everton et Amadou Onana décrochent trois points précieux pour le maintien à Brighton

Everton a fait une opération en or en vue du maintien en Premier League après sa victoire 1-5 à Brighton lundi pour la 35e journée du championnat d'Angleterre de football. Amadou Onana est monté au jeu à la 87e minute.

Les Toffees ont fait la différence en première période avec un doublé d'Abdoulaye Doucouré (1re, 29e) et un but contre son camp de Jason Steele (35e).

Au classement, Everton sort de la zone rouge et prend la 16e place avec 32 points, deux de plus que Leeds, 18e et premier relégable. Brighton reste 7e avec 55 points.