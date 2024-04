Everton remporte le derby du Merseyside et compromet les espoirs de titre pour Liverpool

Liverpool s'est incliné mercredi soir 2-0 sur la pelouse d'Everton lors de la 29e journée de Premier League. Les 'Reds' devront espérer des faux pas d'Arsenal et de Manchester City pour relancer la course au titre.

Everton, dominant et plus convaincant, a inscrit le premier but grâce à Brantwaithe (27e). En début de seconde période, Calvert-Lewin a doublé la mise pour les Toffees de la tête (58e).

Amadou Onana est entré à la 75e à la place de Gueye.