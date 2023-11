Ferencvaros bat Cukaricki sur le fil et prend une option sur la 2e place

Ferencvaros s'est imposé (1-2) à Cukaricki, en Serbie, lors de la cinquième et avant-dernière journée de la phase de groupes de Conference League. Ce bon résultat des Hongrois place Genk dans une situation très délicate avant la dernière journée.

Après quatre défaites de suite, Cukaricki a ouvert le score (Luka Adzic, 11e) et a longtemps mené mais Ferencavros a égalisé dans les dix dernières minutes, via Kristoffer Zachariassen (83e). Les Serbes ont été privés de leur premier point dans la compétition par un but d'Aleksandar Pesic (90+8) dans les dernières minutes du temps additionnel.

Grâce à cette précieuse victoire, Ferencvaros compte neuf points, trois de plus que Genk. Il suffira d'un point aux Hongrois lors de la réception de la Fiorentina, déjà assurée de finir première, pour se qualifier pour les barrages.