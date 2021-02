Aline Zeler présente sa biographie: "Je jouais entre les bouses et les chardons"

Aline Zeler était l’invitée du RTL Info 13h pour parler de son livre autobiographique. "Aline Zeler, le foot féminin de A à Z" est disponible depuis le 25 janvier aux éditions Mémory

Aline Zeler est un personnage majeur du football féminin belge. Avec ses 111 sélections, elle est actuellement la détentrice du record du nombre d’apparition sous le maillot des Red Flames.

Le début de sa carrière, Aline explique l’avoir passé à jouer "entre les bouses [de vache] et les chardons." Née de parents agriculteurs qui ne connaissaient rien au foot, Aline a rapidement appris se débrouiller seule. "Vers 7 ans je faisais mon sac moi-même et c’est comme ça que ça a commencé."

Au fil que sa carrière avançait, Aline Zeler est passée par le Standard, Anderlecht et bien sûr l’équipe nationale. Pourtant, malgré son statut de joueuse professionnelle, elle ne pouvait pas vivre de sa passion. "J’ai fait 3 ans dans ce job de magasinière à Kortenberg. J’avais déménagé de chez mes parents vers la région bruxelloise et je n’avais pas d’emploi. » raconte t-elle avant de préciser "le terme "joueuse pro" il faut bien stipuler que c’est au niveau des infrastructures et des entraînements. On est pro parce qu’on s’entraîne autant de fois dans la semaine mais on n’a pas le statut de ne faire que du football."

La question du salaire dans le football féminin est très souvent pointée du doigt par les connaisseurs mais reste méconnue du grand public. « Au travers de la biographie je voulais conscientiser les gens sur cet aspect. A l’époque c’était comme ça, là on est tout doucement en train d’avancer vers un statut de semi-pro pour le football féminin belge et espérons un vrai statut professionnel d’ici 4-5 ans. »

Il y a quelques jours, la Soulier d’or du championnat de Belgique, Tine De Caigny, expliquait dans une interview qu’elle devait travailler trois jours par semaine dans un magasin de sport pour nouer les deux bouts.

Depuis 2014, la fédération belge fait de gros efforts pour améliorer les conditions des Red Flames. Cela a été récompensé avec une qualification historique pour l’Euro 2017 auquel Aline a pris part ainsi qu’à l’Euro 2022. Un tournoi qu’Aline regardera à la télé puisqu’elle a mis fin à son aventure chez les Flames en 2019.

A la question -un brin humoristique- de savoir si elle n’avait pas l’impression d’être née 10 ans trop tôt pour pouvoir profiter des avancées actuelles du foot féminin, Aline Zeler n’éprouve aucun regret. "Je pense que je suis arrivé au moment où il fallait quelqu’un comme moi pour supporter et mener ce rôle d’ambassadrice et faire bouger les choses. Il ne faut pas oublier que je n’étais pas toute seule non plus. C’est un travail de tout le monde : la fédération et les clubs qui ont fait des choses pour que les filles puissent s’entrainer dans des meilleures conditions."