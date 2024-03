Anderlecht bat l'Antwerp 1-0 et réussit son entrée dans les Playoffs pour le titre

Dans son stade comble (21.500 spectateurs); Anderlecht a remporté 1-0 son premier match des Champions' Playoffs face à l'Antwerp, réduit à dix suite à l'exclusion d'Owen Wijndal (43e). Grâce au premier but de Killian Sardella (52e) pour les Mauves, ceux-ci comptent 35 points et rejoignent à la première place l'Union, qui se déplace à Genk dimanche. L'Antwerp est 4e (26 points).

Suite à l'expérience manquée contre Courtrai, Brian Riemar a écarté Thomas Delaney, Yari Verschaeren (blessé) et Luis Vazquez pour Thorgan Hazard, Théo Leoni et Mario Stroeykens. Chez les Anversois, Mark van Bommel a préféré Jacob Ondrejka à Michel-Ange Balikwisha et a replacé de nouveau George Ilenikhena en pointe, reculant Vincent Janssen au milieu. Après que Kasper Dolberg est arrivé en retard sur un centre de Sardella (5e), l'Antwerp a monopolisé le ballon (61% en première mi-temps) sans inquiéter une formation mauve très prudente. Entre-temps, le duel s'est fait de plus en plus tendu avec des avertissements adressés à Janssen (19e) et Ondrejka (38e) pour des fautes sur Leoni et Sardella. La tension est encore montée d'un cran quand, suite à une altercation entre Wijndal et Hazard, l'arbitre Jasper Vergoote a été alerté par le VAR et a exclu le latéral gauche de l'Antwerp après avoir visionné les images (43e).

La seconde période a débuté par un choc entre Jean Butez et Dolberg mais le match a été lancé par Sardella, qui a dévié de la cuisse un tir de Stroeykens (52e, 1-0). À partir de ce moment, Anderlecht a dominé et Anders Dreyer a manqué une première opportunité de doubler l'écart (57e). Le grand rectangle de l'Antwerp s'est aussi transformé en stand de tir mais a effectué un excellent travail défensif grâce à Butez et Toby Alderweireld, qui a sorti un ballon sur la ligne (62e).