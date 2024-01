Anderlecht concède le nul à Louvain et laisse filer l'Union en tête du classement

Louvain a surpris son adversaire en début de match : Youssef Maziz a récupéré un dégagement de Kasper Schmeichel et a fixé la défense avant de battre le portier danois d'un tir enroulé subtil (11e). Le même Maziz a manqué de s'offrir un doublé mais sa reprise d'un centre de Jon Thorsteinsson est passée de peu au-dessus (21e).

En seconde période, Anderlecht a montré un visage plus incisif et s'est procuré plusieurs bonnes situations. Théo Leoni a d'abord alerté Tobe Leysen (49e) de loin et Kasper Dolberg a buté sur Ewoud Pletinckx alors que le but était vide derrière le défenseur louvaniste (63e). Les Mauves ont égalisé sur un centre-tir de Louis Patris (70e), qui a réussi à tromper Leysen de loin de la droite, mais n'ont pas réussi ensuite à prendre les devants. Après l'égalisation, Louvain a réussi à s'extirper de sa partie de terrain, sans se créer d'occasions sérieuses cependant.