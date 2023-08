Anderlecht, à dix une grosse demi-heure, prend les trois points à Saint-Trond

Anderlecht s'est imposés à Saint-Trond 0-1 (mi-temps : 0-0) dimanche pour le compte de la troisième journée de Jupiler Pro League au Stayen infligeant aux Trudonaires leur première défaite de la saison. Après un match qu'ils ont terminé à 10, les Mauves reviennent à hauteur de leur adversaire du jour au classement avec un but de Moussa Ndiaye (53e).

En seconde période, les Mauves se sont montrés plus incisifs. Francis Amuzu, d'abord, a réussi une belle incursion sur le côté gauche (51e). Sur un coup franc lointain, Dreyer a surpris la défense adverse en conduisant le ballon jusqu'à l'entrée du rectangle, d'où il a adressé un beau centre du gauche pour la tête croisée de N'Diaye, qui a ouvert le score (53e). Après son assist, le Danois s'est fait exclure pour une semelle appuyée sur Éric Bocat (55e). Les Canaris ont ensuite poussé pour revenir sans y parvenir, à l'image de deux frappes puissantes (68e, 90+5) d'Aboubakary Koita, bien anticipées par Dupé.

Après un round d'observation de dix minutes, les Canaris ont obtenu les premières occasions. Maxime Dupé s'est illustré avec deux bons arrêts, d'abord sur une frappe de Fatih Kaya (15e), qui a hérité d'un ballon mal dégagé par la défense, puis sur une autre tentative de Tatsuya Ito (18e). Les Mauves ont répondu avec une reprise de volée de Théo Leoni (19e) sur coup de pied arrêté, mais sa frappe était trop dévissée. Le rythme a ensuite baissé et Saint-Trond a privé Anderlecht du ballon, sans parvenir toutefois à ouvrir le score.

Cette deuxième victoire consécutive permet à Anderlecht de se classer cinquième avec six points, soit autant que Saint-Trond, le RWDM, La Gantoise et l'Antwerp. Seule l'Union fait mieux, en tête du classement avec neuf points. Dimanche prochain, Saint-Trond se déplacera à Genk et Anderlecht recevra Westerlo.