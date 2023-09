Anderlecht s'impose à Eupen et Vazquez ouvre son compteur pour les Mauves

Le rythme du reste de la première mi-temps a été dicté par Anderlecht même si le Sporting n'est pas arrivé à faire le break face à une équipe d'Eupen qui s'est montrée un peu plus organisée défensivement. Preuve de leur regain de confiance, les Pandas ont totalement surpris leurs adversaires à quelques minutes du retour aux vestiaires. Sur une remise de la tête de Finnbogason, Nuhu a repris le ballon de volée en ciseau pour l'envoyer dans le petit filet d'un Schmeichel battu (1-1, 38e).

Peu après l'heure de jeu, Dreyer a presque réalisé le doublé sur une belle passe de Patris dans l'axe mais sa frappe a été arrêtée par Slonina (64e). Quelques minutes après cette action, Hazard a envoyé un centre juste devant le but d'Eupen vers Vazquez, qui a provoqué le but contre son camp de Paeshuyse (1-2, 68e). L'Argentin s'est finalement offert son premier but sous le maillot mauve dans les derniers instants après une remontée du terrain en solo (1-3, 88e).

Deux autres matches de Pro League suivront plus tard dans la journée avec OH Louvain/Standard (18h15) et Malines/Antwerp (20h45).