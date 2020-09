Bientôt le retour des fans d'Anderlecht en tribunes: le protocole présenté par le club a été approuvé

Valérie Glatigny et Ben Weyts, les ministres francophone et flamand des Sports, ont approuvé le protocole présenté par le RSC Anderlecht et la commune d'Anderlecht qui permet un retour des supporters au Lotto Park, a indiqué mardi le cabinet de Valérie Glatigny

Le 3 septembre, Anderlecht avait annoncé le retour des supporters au stade, pour la première fois depuis mars et la pandémie de coronavirus, pour les trois matches à domicile des Mauves en septembre, à commencer par Anderlecht - Cercle de Bruges dimanche.

Ce retour des supporters concerne les abonnés du RSCA, qui devront respecter les règles de sécurité. Le port du masque et le respect des distances de sécurité seront obligatoires à l'intérieur du stade et autour de celui-ci et les entrées et sorties devront être contrôlées.

Pour rappel, chaque club de D1A et de D1B doit, sur base du protocole général de la Pro League, présenter un protocole spécifique basé sur ses infrastructures et ses capacités organisationnelles. Celui-ci doit être élaboré en concertation avec les autorités locales, et doit recevoir un avis favorable des experts sanitaires. Les ministres des Sports compétents avalisent ensuite chaque protocole spécifique.