Bruges dans le groupe de la mort en Ligue des champions: "Un superbe tirage", déclare Philippe Clement

Le Club Bruges a hérité d'un menu costaud en Ligue des Champions. Les Brugeois ont été versés dans le groupe A en compagnie de Manchester City, du Paris Saint-Germain et de Leipzig. Un tirage qui est "le plus dur" que le Club pouvait avoir, mais qui est "superbe" pour les supporters, selon l'entraîneur Philippe Clement, cité par le site officiel du champion de Belgique.



"Je n'avais pas de tirage rêvé en tête, mais celui-ci est le plus dur que nous pouvions avoir", a réagi Clement. "C'est un tirage superbe pour nos supporters, qui pourront voir toutes ces stars. Espérons qu'ils puissent également faire les déplacements, car ils le méritent après une si longue attente. Nous aurons aussi besoin d'eux."

L'entraîneur indique que son équipe voudra "montrer toutes ses qualités", mais "qu'il faut cependant être réaliste, c'est un tirage très compliqué." Clement aura l'occasion de rencontrer l'un de ses illustres collègues, Pep Guardiola, entraîneur de City. "En tant qu'entraineur, j'ai hâte d'y être. C'est un coach qui en a inspiré beaucoup d'autres et qui a implémenté sa philosophie de football dans plusieurs équipes."