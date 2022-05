Bruges et Anderlecht clôturent la saison par une égalité: voici le classement final de la Pro League

(c) Belga

Le dernier match de la saison de Pro League opposait Anderlecht au FC Bruges ce dimanche après-midi.

Un Topper pour le prestige car tous les résultats des Champions Playoffs étaient déjà connus depuis dimanche dernier.

Alors qu'ils se dirigeaient vers la victoire grâce à un but de Skov Olsen, les Brugeois ont égalisé eux-mêmes à la 87e minute d'un auto-goal signé Jack Hendry.

Blauws & Zwarts et Mauves se quittent dos à dos en laissant au classement 2021/22 son allure définitive : le titre et les Champions Playoffs sont remportés par le Club de Bruges (50 points) devant l'Union Saint-Gilloise (46), Anderlecht (40) et l'Antwerp (36).

En Europe Playoffs, La Gantoise l'emporte avec 43 unités devant Genk (37), Charleroi (34) et Malines (30).

La phase régulière s'était terminée avec Saint-Trond à la 9e position devant le Cercle de Bruges, OHL, Ostende, Courtrai, le Standard, Eupen, Zulte Waregem, Seraing et le Beerschot.