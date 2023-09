Bruges partage les points avec Genk et enchaîne un troisième match nul de suite

Le Club de Bruges et Genk ont fait match nul (1-1) jeudi soir au stade Jan Breydel. Lors du match en retard de la cinquième journée de championnat, Bilal El Khannouss a ouvert le score pour les Limbourgeois mais un coup de tête de Hans Vanaken a permis à Bruges d'égaliser.

En seconde mi-temps, Bruges, fébrile dans la construction, s'en est remis au jeu de tête de Hans Vanaken (67e), le milieu longiligne déviant puissamment un centre de Maxim De Cuyper. L'égalisation a libéré les Brugeois et De Cuyper aurait pu leur permettre de prendre l'avantage une minute après, mais sa frappe contrée s'est écrasée sur la barre transversale. Les Brugeois ont continué de pousser, avec notamment Ferran Jutglà (85e), Andreas Skov Olsen (89e) et surtout Igor Thiago (90e+5) mais le score n'a pas bougé ensuite.

Le point pris permet à Bruges de se classer troisième, à égalité de points (15) avec Anderlecht, quatrième, et trois longueurs derrière La Gantoise, en tête. Genk est sixième avec 13 points. Dimanche, le Club recevra Saint-Trond et Genk accueillera Westerlo. Les Brugeois enchaînent un troisième match nul d'affilée toutes compétitions confondues, toujours sur le même score, après les rencontres contre Anderlecht et le Besiktas en Conference League.