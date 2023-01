Charleroi se fait peur mais écarte le Cercle et prend de l'air au classement

Charleroi s'est imposé 2-1 contre le Cercle Bruges pour le dernier match de la 20e journée de Jupiler Pro League dimanche. Après un but contre son camp de Damien Marcq (27e), les Carolos ont pu compter sur Isaac Mbenza (44e) et Amirhossein Hosseinzadeh (51e) pour l'emporter et se donner de l'air au classement.

Après un début de match pauvre en occasions, il a fallu attendre la 27e minute pour voir le Cercle Bruges prendre les commandes. Après une touche mal dégagée, Charles Vanhoutte a été oublié par la défense carolo et sa frappe a été déviée dans ses propres filets par Damien Marcq (27e, 0-1).

Un but qui a eu le mérite de réveiller les Zèbres qui ont failli égaliser dans la foulée via Ken Nkuba mais Radoslaw Majecki s'est interposé (29e). Charleroi a finalement bénéficié d'un cadeau du Cercle pour égaliser juste avant le repos. Sur un centre de Joris Kayembe, la défense brugeoise a dégagé le ballon vers Adem Zorgane qui a servi Issac Mbenza (44e, 1-1).

Felice Mazzu a alors lancé Amirhossein Hosseinzadeh au repos à la place d'Ali Gholizadeh et l'attaquant iranien s'est rapidement montré décisif. Sur un corner de Mbenza, Hosseinzadeh a devancé la sortie de Majecki pour donner l'avance aux Zèbres (51e, 2-1).

Les Carolos ont poursuivi leur domination et le Cercle Bruges a poussé pour égaliser mais sans parvenir à inquiéter Hervé Koffi. Charleroi a alors bénéficié d'espaces en contre-attaque mais les Hennuyers ont soit manqué de justesse dans le dernier geste, soit buté sur Majecki. Dans les arrêts de jeu, Koffi a cependant dû intervenir devant Ayase Ueda pour assurer le succès carolo (90e+2).

Au classement, Charleroi s'éloigne de la zone rouge et grimpe à la 11e place avec 25 points, un de moins que le Cercle Bruges qui reste 10e.