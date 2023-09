Christopher Scott est prêté par l'Antwerp à Hannovre, en D2 allemande, jusqu'à la fin de la saison, a indiqué le Great Old vendredi.

Le milieu offensif de 21 ans était arrivé à l'Antwerp la saison dernière en provenace du Bayern Munich. Il a joué 32 matchs, inscrivant un but et donnant un assist mais n'entrait plus dans les plans de Mark van Bommel cette saison.