"Back to the 90's": le Standard surprend ses fans avec un nouveau maillot totalement vert

Le Standard a opté pour une tenue vintage cette saison. Les Rouches ont présenté le maillot extérieur que l'équipe portera cette saison. Si la tunique principale conserve ses couleurs rouges et blanches habituelles, le deuxième jeu de vareuses sera lui totalement vert.

À lire aussi Le mercato EN DIRECT: Anderlecht tient sa toute première recrue, le Standard confirme un transfert

Un hommage appuyé à des maillots portés dans les années 90, plus précisément entre 1994 et 1996. "Back to the 90's", confirme même le Standard en légende des images de ces nouveaux maillots.