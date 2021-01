Comment le Standard va jouer sous les ordres de Mbaye Leye

Mbaye Leye est donc le nouvel entraîneur du Standard. Lors de sa conférence de presse de présentation lundi, l'ancien adjoint de Michel Preud’homme a évoqué dans les grandes lignes ce que serait "son" Standard.

En premier lieu, il a confié que son équipe devait être capable "d'avoir des automatismes dans plusieurs systèmes pour rivaliser avec chaque équipe". Inutile donc de lui parler d'un 4-4-2, 4-3-3 ou 4-2-3-1 figé. Il semble que Leye privilégiera un système en fonction de l'adversaire.

"Le football moderne est un mélange de beaucoup de choses", a-t-il d'ailleurs confié. "J'aime quand il y a une certaine agressivité pour aller chercher le ballon, comme le font Liverpool et l'Atlético Madrid. J'aime aussi la possession d'une équipe comme Manchester City. J'aime les équipes actives et pas passives, qui ont souvent le ballon et qui tentent de le récupérer très vite quand ils le perdent".

Sous les ordres de l'ancien international sénégalais, on peut donc s'attendre à voir une équipe rouche qui domine son adversaire, et ce dès la phase de construction. Et à l'instar des équipes de Jürgen Klopp et de Pep Guardiola, "son" Standard devrait tenter "de trouver des espaces sur les côtés" et "d'amener des centres". Pour remédier aux problèmes offensifs du club liégeois, Leye veut une équipe qui se crée des occasions. Sa logique semble se dessiner: au plus elles seront nombreuses (et de qualité), au plus ses joueurs marqueront des buts.

En perte de balle, ou plutôt, dès la perte de la possession, l'ancien serial-buteur du championnat belge demande un bloc compact, qui presse. "Tout le monde va devoir attaquer et défendre", a-t-il dit lors de sa conférence de presse lundi. En tant qu'admirateur des équipes de Klopp et de Guardiola, il se pourrait que Leye établisse la "règle des 6 secondes". Cette règle dit qu'en cas de perte de balle, les joueurs doivent récupérer le cuir en moins de six secondes. Auquel cas, ils doivent se replacer en bloc et pouvoir "fermer la boutique quand il le faut".

Il est évident que ce sont des principes vers lesquels Mbaye Leye voudrait tendre avec son équipe. Lui, qui n'a signé que pour six mois, sans option, sait que "ce qui est très important, dans l'urgence, c'est de soigner l'état d'esprit. Pas qu'il n'était pas bon, mais c'est adhérer à l'ADN du Standard de Liège. La passion dont on parle, on doit la voir sur le terrain, autant que la fierté de défendre ce blason-là".

D'où son premier message publié sur les réseaux sociaux dans la foulée de sa nomination: "Passion Fierté Ferveur".