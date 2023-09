Courtrai est passé tout près de sa première victoire face à Anderlecht

Après avoir mené à deux reprises par Dion De Neve (19e) et Felipe Avenatti (57e), Courtrai a été tenu en échec 2-2 par Anderlecht lors de la 7e journée de championnat. Les deux équipes ont terminé à dix suite à l'exclusion de Zeno Debast (54e) et de Marco Kana (81e). Les Kerels (2 points) sont 15e et Anderlecht est 1er (14 points).

A Courtrai, Edward Still a titularisé Kana et Mark Mampassi et a relancé Avenatti à la place de Massimo Bruno, Kristiyan Malinov et Isaak Davies. A Anderlecht, Brian Riemer a laissé Thorgan Hazard sur le banc, a remplacé Ludwig Augustinsson blessé par Moussa N'Diaye et a préféré Francis Amuzu à Dreyer. Avec des Kerels installés dans leur zone et des Mauves aux centres imprécis, le début de rencontre a été monotone jusqu'à la frappe d'Amuzu sur la transversale (11e).

Les Courtraisiens ne manquaient pas de hargne et après avoir remporté un duel avec Killian Sardella sur le bord de touche, De Nève s'est payé un sprint avec le ballon et a évité le retour du défenseur anderlechtois avant de battre Maxime Dupé (19e, 1-0). Les yeux des supporters visités n'ont pas brillé longtemps puisque Kasper Dolberg a égalisé sur un tir dévié par Joao Silva (20e, 1-1). Si Anderlecht est resté plus menaçant, Courtrai a obligé Dupé à désamorcer une tête d'Avenatti (24e).