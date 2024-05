Le Cercle renoue avec la victoire en écrasant Genk à domicile

Anouar Ait El Hadj a permis à Genk de mener dès l'entame. L'ancien d'Anderlecht a récupéré le ballon en pleine surface et a enchaîné sur un extérieur du pied droit qui a fini dans la lucarne de Warleson (7e). Le Cercle a immédiatement réagi et égalisé via Félix Lemaréchal, auteur d'une reprise de volée après une déviation de la tête de Thibo Somers (12e). Les Brugeois sont ensuite passés devant au tableau d'affichage. À gauche, Kevin Denkey a centré vers la droite et a été aidé par un rebond sur le défenseur. Malamine Efekele a hérité du ballon et a marqué, seul face au but vide (24e). Le troisième but est un copié-collé du deuxième. Lancé à droite, Denkey a adressé un centre vers la gauche et y a trouvé Somers qui a conclu en puissance (46e+6).

Les Brugeois n'ont pas semblé rassasiés au retour des vestiaires: Alan Minda (47e) s'est joué de la défense mais a buté sur Marteen Vandevoordt et Jesper Daland a placé une tête sur la barre (52e). C'est finalement Denkey qui a inscrit le quatrième but brugeois, fructifiant la récupération haute et le bon centre de Lemaréchal (61e) pour inscrire un 26e but cette saison en championnat.