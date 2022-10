Demande d'excuses, Mazzu dehors: les fans d'Anderlecht lancent une pétition explosive (photo)

Avec 16 points sur 39, Anderlecht fait grise mine en Pro League. La saison du club bruxellois est pour le moment très compliquée et certains supporters d'Anderlecht commencent à douter de l'intérêt de laisser les commandes à Felice Mazzu, l'actuel entraîneur.

Furieux après la défaite contre Zulte cette semaine (3-2), des supporters ont décidé de passer à l'action. Comment ? En lançant une pétition pour demander le départ de Mazzu. Dans cette pétition, les fans affirment que la direction doit aussi prendre ses responsabilités et présenter des explications, voire des excuses, pour la mauvaise gestion du club.

"Le supporter n'a pas été pris en compte. Non, ce supporter devait obéir, payer son abonnement et être spectateur des succès qui allaient sans doute suivre. Ce serait le dernier pas vers les prix, mais nous savions mieux à l'époque. Et voilà que quelques mois plus tard, Anderlecht s'est encore plus enfoncé, nos talents sont mal gérés, les choses grondent dans toutes les sections du club et nous subissons une défaite après l'autre", peut-on lire dans cette pétition, jusqu'ici signée par un peu plus de 200 personnes.

"Personne ne rend compte des erreurs commises, personne ne fait son mea culpa. En effet, il n'y a eu aucune communication avec les supporters, et encore moins un message indiquant la culpabilité et le désir de faire amende honorable", porsuit le texte, avec une pétition nommée "Trop c'est trop, rendez-nous Anderlecht". Ils menacent aussi d'autres actions si les choses ne bougent pas rapidement à Neerpede...