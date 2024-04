Démonstration du Club de Bruges face à Genk

Le break est venu des pieds d'Igor Thiago, qui a planté le troisième but brugeois après un enchainement magnifique contrôle poitrine suivi d'une frappe extérieur du pied droit (57e). L'attaquant brésilien a mis fin à une disette sans marquer qui durait depuis le 30 janvier dernier.

Le Club de Bruges a doublé la mise au retour des vestiaires grâce à Skoras, qui a profité d'une superbe inspiration de Vanaken, lequel a transmis le ballon d'une tête lobée à l'ailier polonais, qui n'avait plus qu'à conclure (51e).

Maxim de Cuyper a ajouté un quatrième but brugeois dix minutes plus tard, en frappant à distance du pied gauche, trompant Maarten Vandevoordt (67e) et fixant la marque finale à 4-0.

Au classement, Bruges garde la deuxième place avec 39 points, et reste toujours deux points derrière Anderlecht, vainqueur du Cercle de Bruges 3-0 et leader avec 41 unités. Les Brugeois comptent 4 points d'avance sur l'Union Saint-Gilloise qui se rend à l'Antwerp jeudi à 20h30. Genk reste quatrième avec 34 unités.