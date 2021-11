Des ballons Kipsta en Pro League à partir de 2023

(Belga) Les matches de football seront joués avec des ballons Kipsta à partir de la saison 2023-2024. Kipsta, la marque football de Decathlon, deviendra en effet le partenaire officiel de la Pro League à partir de cette date, a annoncé la Pro League mardi.

L'accord conclu entre la Pro League et Decathlon porte sur cinq saisons et concerne les rencontres de D1A, D1B, de Coupe de Belgique et de la Supercoupe. "Toutes les rencontres de ces compétitions seront jouées avec le Kipsta F950, un ballon de match portant le label FIFA Quality Pro. Decathlon deviendra également un partenaire structurel des activités Football & Community de la Pro League", indique la Pro League dans un communiqué. Pour la toute première fois, tous les clubs de Pro League joueront avec le même ballon de match., et ce, dès les catégories de jeunes. La Supercoupe 2021 avait déjà été disputée avec un ballon Kipsta. Le Kipsta F950 sera aussi le ballon officel de la Ligue 1 et de la Ligue 2 françaises à partir de la saison 2022-2023. (Belga)