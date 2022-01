Détention prolongée d'un mois: l'ancien manager d'Anderlecht reste en prison

(c) Belga

Herman Van Holsbeeck est plus que jamais dans la tourmente. L'ancien manager d'Anderlecht a vu sa détention préventive prolongée d'un mois hier soir par le juge d'instruction Michel Claise. Il avait été inculpé en 2019 pour blanchiment d'argent et faux mais de nouveaux éléments d'enquête ont conduit à son placement sous mandat d'arrêt.

Les avocats d'Herman Van Holsbeeck ont plaidé lundi sa remise en liberté mais rien n'y a fait. L'ancien manager d'Anderlecht reste en détention préventive pour au moins un mois. Le parquet fédéral et le juge d'instruction bruxellois Michel Claise enquêtent depuis un certain temps sur des pratiques frauduleuses dans le milieu du football belge. Herman Van Holsbeeck est soupçonné d'avoir perçu une commission pour ces transferts à l'insu du RSCA. L'agent de joueurs Christophe Henrotay avait lui aussi été inculpé dans ce dossier, puis remis en liberté sous conditions.

"Il n'a pas reçu d'argent et fera tout pour le prouver."

"Nous ne pouvons tolérer que quelqu'un soit envoyé en prison sur base de prétendus éléments nouveaux, alors qu'ils sont connus depuis des années", indiquent les avocats d'Herman Van Holsbeeck Daniël Spreutels et Alexandre Wilmotte. "Il y a eu des enquêtes supplémentaires depuis lors, mais M. Van Holsbeeck a répondu à toutes les questions des détectives et du juge d'instruction ces dernières années." Pour eux, il n'y a aucun risque de collusion. "S'il l'avait voulu, M. Van Holsbeeck aurait pu, pendant ces deux dernières années, s'arranger avec d'autres suspects. Cela ne s'est pas produit. Il n'y a donc aucune raison de le garder en prison, surtout à un moment où il est aux prises avec des problèmes de santé. M. Van Holsbeeck souffre de cette situation mais il est déterminé à riposter", concluent les avocats. "Il n'a pas reçu d'argent et fera tout pour le prouver."