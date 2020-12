L'ailier anversois devrait rejoindre le Panathinaikos, en Grèce. Il possède d'ailleurs un accord avec le club grec, dirigé par Laszlo Bölöni, mais les Anversois font traîner le transfert.

La tension monte à l'Antwerp. Visiblement énervé, Didier Lamkel Zé s'est confié à nos confrères de Walfoot pour aborder sa situation personnelle. Le Camerounais de 24 ans n'a plus joué chez les A depuis début octobre et végète dans le noyau réserviste.

Cependant, une porte de sortie s'est récemment présentée, à savoir le Panatihnaikos, en Grèce. Le club a un accord avec Lamkel Zé, mais les Anversois n'ont pas encore accepté la proposition de transfert. "J'ai fait mon choix, je veux rejoindre le Panathinaïkos", démarre directement Lamkel Ze. Et pour une raison simple. "Là-bas, je vais retrouver László Bölöni qui est comme un père spirituel pour moi. Il me connait parfaitement et me fait confiance. Il croit en moi et va continuer de me faire progresser. C'est un coach qui communique beaucoup et vous dit directement si votre prestation est bonne ou médiocre", raconte-t-il.

L'ailier de 24 ans raconte ensuite vivre un enfer à Anvers, où il ne se sent plus pris en compte. "Je voulais déjà partir cet été pour relever un nouveau challenge mais le club ne voulait pas alors j'ai décidé d'évoluer au sein de la réserve. Ce n’est pas Leko qui m’a envoyé dans le noyau B. Le gros point de rupture fut le fait de ne pas être sur la liste de l'Europa League, un manque de respect évident et cela m'a blessé. Et quand Leko a présenté sa liste aux dirigeants, ceux-ci n'ont pas bronché ni réagi...J'ai su à ce moment-là que ma place n'était plus ici", explique le Camerounais.

Lamkel Ze part donc au clash pour obtenir son transfert. "Il était convenu de me laisser quitter la navire mais depuis le départ de Leko, ils pensent que je vais revenir. Donc, ils jouent la montre et n'ont pas encore donné leur accord au Pana. C'est fini, laissez-moi partir. Peu m'importe qui sera le nouvel entraîneur du Great Old, j'ai fait mon choix. Les deux parties seront gagnantes en plus si je rejoins le championnat grec. Un prêt de six mois puis ils peuvent me revendre après. De plus, j'ai la tête en Grèce, cela fait même une semaine que je devrais y être. Laszlo Bölöni me sonne régulièrement pour savoir comment évolue la situation. On attend désormais le feu vert de Lucien. J'ai l'impression d'être retenu prisonnier", détaille même le joueur.

Une situation difficilement tenable. L'Antwerp devrait donc bientôt lâcher son indomptable joueur.