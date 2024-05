Écrasé par Charleroi en une mi-temps, le RWDM reste à la portée de Courtrai

Supérieur dans le jeu, Charleroi a fait plier son adversaire en une mi-temps. Le premier but est venu d'une frappe lointaine d'Achraf Dari après sept minutes. Le gardien molenbeekois Guillaume Hubert ne s'est pas couché assez vite et le ballon a filé vers le demi-filet opposé. Vetle Dragsnes a doublé la mise (35e) après un bon débordement à gauche, une feinte pour se remettre sur son pied droit et une frappe qui a terminé dans les buts avec l'aide du poteau. Quatre minutes plus tard, Parfait Guiagon tuait le suspense. Sur une récupération haute des Zèbres, Oday Dabbagh a fixé la défense et transmis entre les lignes à l'attaquant ivoirien, vainqueur ensuite de son duel contre Hubert.

En seconde période, Charleroi a géré son avantage mais n'a pas empêché le RWDM de se créer quelques occasions. Romildo Del Piage a d'abord touché la barre sur une frappe lointaine (54e) avant que Makhtar Gueye ne réduise l'écart. Le Sénégalais a profité de la désorganisation de la défense carolo pour placer une tête dans le but vide sur un centre d'Ilay Camara (64e).