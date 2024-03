Fredberg confiant avant les playoffs: "Nous sommes où nous voulions être"

Après un an d'absence, Anderlecht est de retour en Champions playoffs, qui détermineront le champion et attribueront les tickets européens. Après la division des points, le RSCA se trouve à seulement trois unités du leader, l'Union Saint-Gilloise.

Les Bruxellois ont terminé la saison régulière sur une fausse note, avec une défaite à domicile contre Courtrai, lanterne rouge. "Nous ne pouvions pas terminer la compétition avec le pire sentiment possible", a confié Fredberg. "Tu veux toujours rectifier cela rapidement. Nous voyons cela comme une motivation supplémentaire. Cela montre qu'il n'existe pas de rencontre facile, même contre le dernier du classement. Ce seront tous des matchs difficiles et la différence entre succès et échec sera minime. Mais si nous regardons notre saison et la prestation des jeunes, nous avons faim de plus et c'est pour cela que nous sommes en bonne position. Nous ne pouvons pas le nier. Nous regardons match par match. Nous ne perdons pas de vue l'objectif."