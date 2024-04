L'Union Saint-Gilloise renverse l'Antwerp et revient dans la course au titre

Après avoir été menée au score, l'Union Saint-Gilloise a arraché la victoire face à l'Antwerp (3-1) en clôture de la sixième journée des Champions Playoffs dimanche soir. Avec cette deuxième victoire de rang, l'USG conforte sa troisième place (41 points) et revient à une unité d'Anderlecht et du Club Bruges, qui se partagent la première place. L'Antwerp reste sixième et dernier du classement (29 points).