Jacuzzi HS, bonus non payés, soins mesurés: en galère financière, Anderlecht serre la vis avec des mesures incroyables

Anderlecht est dans une situation financière très délicate. Le club a d'ailleurs pris plusieurs décisions drastiques, qui ont déjà jeté un froid dans le vestiaire, les joueurs comprenant désormais à quel point les caisses sont vides.

Le Sporting a d'abord décidé de vendre Hendrik Van Crombrugge, par mesure économique. Adrien Trebel et Lior Refaelov devraient suivre, selon la RTBF. Jean Kindermans a été remercié et d'autres mesures ont été prises ces derniers jours. Ainsi, le jacuzzi du club n'est désormais plus chauffé, gagnant une belle somme sur la facture énergétique. Les joueurs ont aussi l'obligation de compter le nombre de straps qu'ils utilisent, ces petits autocollants qui les aident à récupérer, le Sporting ayant besoin de limiter au maximum ses dépenses médicales.

Enfin, et c'est inquiétant à ce stade, les primes perçues par le club en Conference League et dues aux joueurs n'auraient toujours pas été payées. La tension est énorme et Anderlecht doit absolument trouver un moyen de redresser ses finances.