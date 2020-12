Pro League: l'Antwerp renverse et se joue de Charleroi

Mené 1 à 0, l'Antwerp a finit par s'imposer face au Sporting de Charleroi (2-1) pour le compte de la 19e journée du championnat de Belgique de football dimanche au Great Old. Les Anversois intègrent provisoirement le top 4 avec 31 points à deux unités de son adversaire du jour, 3e.

La domination anversoise a fini par payer même si c'est Charleroi qui avait ouvert la marque. Le tout s'est joué en seconde période.

Si l'Antwerp a dominé la rencontre et pris résolument la possession du ballon dès la première mi-temps, c'est bien Charleroi qui a eu les plus belles chances avec notamment Morioka (28e) et Nicholson (34e). Les deux équipes sont cependant rentrées aux vestiaires sur le score de 0 à 0.

C'est Charleroi qui finissait par ouvrir la marque à la 52e minute avec la complicité involontaire de Seck qui déviait dans ses propres filets un centre de Saido Berahino monté au jeu à la pause (1-0).

A peine monté au jeu aussi, le Japonais Miyoshi offrait la plus belle occasion à l'Antwerp à la 57e voyant son tir sauvé par Penneteau et sur le rebond Seck plaçait le ballon, de la tête, sur le dessus de la transversale.

La pression anversoise allait finir par payer pour les hommes d'Ivan Leko, à la 73e minute lorsque Jukleroed centrait de la gauche dans le rectangle pour le Péruvien Cristian Benavente, un ancien joueur de Charleroi, qui égalisait (1-1). Les deux hommes étaient montés quatre minutes plus tôt.

Benavente se montrait encore très dangereux quatre minutes plus tard et Charleroi craquait dans la minute suivante avec Mbokani qui donnait l'avantage à l'Antwerp (2-1).

Trois rencontres sont encore au programme dominical avec Genk, 2e, qui ne voudra pas lâcher du lest sur le Club de Bruges, leader, en recevant Waasland Beveren à 16h00. Le derby des Mauves entre Anderlecht et le Beerschot néo-promu, étonnant 6e, débutera à 18h15.

Enfin, l'importantissime duel de bas de classement entre le FC Malines (16e, 17 points) et l'Excel Mouscron (17e, 17 points) est prévu à 20h45, d'autant que Saint-Trond, lanterne rouge, a profité de sa victoire au Standard pour revenir à hauteur de ses deux rivaux avec 17 points.

