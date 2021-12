Jupiler Pro League - La Gantoise enchaîne contre OHL et intègre le top 4

(Belga) La Gantoise a enchaîné une troisième victoire consécutive en championnat samedi en s'imposant 0-1 sur le terrain d'OHL pour le compte de la 17e journée de Jupiler Pro League. Un succès qui permet aux Buffalos de s'emparer de la quatrième place avec 27 points. De leur côté, les Louvanistes restent calés à la 13e place avec 20 unités.

Dominateurs en ce début de rencontre, les Gantois étaient récompensés par le 7e but de leur homme en forme : Tarik Tissoudali. Bien placé dans le grand rectangle, le Néerlandais tentait d'adresser une passe à ras-de-sol vers le second poteau. Le ballon était contré par le défenseur devant lui avant que le numéro 34 des Buffalos ne le reprenne directement pour lober superbement le portier d'OHL (11e, 0-1). Au quart d'heure de jeu, les Louvanistes passaient près de l'égalisation à la suite d'un énorme cafouillage dans le rectangle qui a failli aboutir sur un énorme but gag. Laurent Depoitre dégageait le ballon sur sa ligne et l'envoyait sur Cenk Ozkacar, resté aux avant-postes après un corner. Ce contre envoyait le cuir sur la balle transversale qui la renvoyait à nouveau vers Depoitre qui sauvait une nouvelle fois ses couleurs en quelques secondes. Il ne se passait plus grand-chose en première mi-temps et les deux équipes repartaient aux vestiaires sur ce score de 0-1. Le second acte repartait sur un tout autre rythme avec plusieurs possibilités de part et d'autre. L'inévitable Tissoudali se signalait à nouveau dans le grand rectangle, mais le gardien d'OHL avait la main ferme (52e). Deux minutes plus tard, Mathieu Maertens tentait sa chance, mais sans danger pour Sinan Bolat. À la 64e, Xavier Mercier était bien lancé dans le dos de la défense et voyait son envoi s'écraser sur le poteau gauche du portier des Buffalos. Maertens poussait encore Bolat à la parade à la 70e minute, mais la superbe claquette du portier buffalo permettait aux siens de garder le zéro. Des Buffalos moins à leur avantage dans cette seconde mi-temps où Louvain touchait une nouvelle fois les montants à la 88e minute de jeu sur une tentative de Sory Kaba. Gand manquait de peu le but du KO dans les arrêts de jeu avec Malede qui partait seul face au but d'OHL, mais le gardien Runarsson remportait son duel. (Belga)