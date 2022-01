Jupiler Pro League - Le Beerschot va aller en appel pour ne pas rejouer le match contre le Standard

(Belga) Le Beerschot a réagi avec "surprise" à la décision du Conseil Disciplinaire du football professionnel de l'Union Belge de Football (RBFA) de reprogrammer la rencontre au Standard, alors que celle-ci n'avait pu se tenir en raison d'une surveillance policière insuffisante. Prévu mi-décembre, le duel entre Liégeois et Anversois avait été annulé en raison d'une action des forces de sécurité de Sclessin et des alentours. Les 'Rats' ont annoncé vendredi qu'ils comptaient sur un forfait et qu'ils allaient faire appel de cette décision.

Le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer, avait interdit le match de D1A opposant le Standard au Beerschot le 15 décembre à 21 heures. La présence policière ne pouvait être garantie à cause d'un mouvement de grève des forces de l'ordre qui voulaient exprimer leur mécontentement au sujet des pourparlers avec la ministre fédérale de l'Intérieur Annelies Verlinden sur les augmentations de salaire. A la suite de l'annulation de la rencontre, le Beerschot avait indiqué qu'il comptait obtenir la victoire sur tapis vert. Cependant, le Conseil Disciplinaire a jugé plus tôt ce vendredi que la saisine n'était pas conforme au règlement de l'Union belge et a dit que les demandes étaient irrecevables. "C'est incompréhensible pour le Beerschot et même complètement inacceptable", ont souligné les Anversois à l'aide d'un communiqué. "Le club va utiliser tous les moyens juridiques possibles pour faire annuler cette décision." Le Beerschot compte énormément sur les trois points de ce forfait dans sa lutte pour le maintien. Les 'Rats' sont pour l'instant dernier de Jupiler Pro League avec neuf unités en vingt rencontres. (Belga)