Jupiler Pro League - Le Comité Disciplinaire réduit la suspension de David Atanga à un match effectif

Le Comité Disciplinaire de l'Union belge de football (URBSFA) a réduit la suspension du joueur d'Ostende David Atanga à deux matches, dont un effectif, et une amende 1.500 de euros, a annoncé l'URBSFA mardi.

Atanga a été exclu dans les arrêts de jeu de la défaite sur le fil (1-2) d'Ostende contre Genk samedi en championnat. Le joueur ostendais a écopé d'un carton rouge pour un coup au visage sur le joueur de Genk Matias Galarza. Lundi, le Parquet de l'URBSFA avait proposé une sanction de quatre matches, dont trois effectifs, et une amende de 3.500 euros mais Ostende avait fait appel. Le Comité Disciplinaire a jugé que le coup n'était pas volontaire et que l'absence de blessure montre que le coup n"était violent. Ostende peut encore décider faire appel et le Conseil Disciplinaire se penchera alors sur le dossier. Dans le cas contraire, Atanga manquera le déplacement à Seraing samedi.