Jupiler Pro League - Le Standard s'imposé 1-3 à Genk et reste cinquième

(Belga) Le Standard est allé s'imposer dimanche à Genk dans le cadre de la 26e journée du championnat de Belgique de football (1-3). Zinho Vanheusden (31e, 0-1), Duje Cop (42e, 0-2)et Aleksandar Boljevic (90e+3, 1-3) ont consolidé la 5e place des Rouches, qui comptent 45 points, 7 d'avance sur Genk (6e). Le club liégeois pointe à trois points de Charleroi (3e) et deux de l'Antwerp (4e), qui ont partagé l'enjeu dans l'après-midi (1-1). A 20h, Zulte-Waregem et Mouscron clôtureront la journée.

Par rapport à l'équipe ayant partagé face au Club Bruges, Michel Preud'homme a préféré Maxime Lestienne à Nicolas Raskin et a aligné Cop en pointe à la place d'Obbi Oularé. Hannes Wolf a reconduit le onze ayant terminé la rencontre face à l'Antwerp avec une défense à trois (Carlos Cuesta, Dewaest, Jhon Lucimi) et Jere Uronen et Joakim Maehle sur les flancs. Après un quart d'heure de tâtonnements, qui a vu Arnaud Bodart effectuer un arrêt devant Theo Bongonda (7e) et intervenir devant Junya Ito (14e), le Standard a mis de l'ordre dans ses affaires. Avec Mehdi Carcela, les Rouches ont pris le contrôle de la rencontre. Sur un coup de coin, Kostas Laifis a donné le ballon à Vanheusden, qui a frappé à bout portant (31e, 0-1). Le Standard a alors encore augmenté l'intensité et sur un contre tranchant comme un rasoir, Selim Amallah a lancé Cop, qui a battu Thomas Didillon d'une pichenette (42e, 0-2). A la reprise, le coach genkois a sorti Cuesta et Ito pour Kristian Thorstvedt et Bryan Limbombe (46e). Cela n'a pas changé grand-chose car le Standard n'a pas reculé. Sans un arrêt miracle de Didillon sur une reprise croisée en un temps de Carcela, les Rouches auraient même augmenté leur avance (48e). Le Racing a continué à se chercher à l'image de Dewaest, qui a pris un carton jaune et sera suspendu contre Courtrai (69e). Wolf a joué un dernier atout en sortant un milieu, Dries Wouters, pour un attaquant Stephen Odey (72e). La pluie, qui s'est abattue sur le stade, a apparemment eu un effet bénéfique sur les Genkois: ils ont alerté trois fois Bodart par Paul Onuachu (73e), Limbombe (74e) et Maehle (79e). Le gardien liégeois ne s'en est toutefois pas bien tiré sur une reprise de la tête de Dewaest (85e, 1-2). Après un nouvel arrêt de Bodart, le Standard est parti en contre et Boljevic, qui était monté au jeu à la place de Carcela (82e), n'a plus eu qu'à pousser au fond un ballon que lui a glissé Lestienne (90e+2, 1-3). (Belga)