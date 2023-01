Jupiler Pro League - Zulte Waregem recrute Christian Brüls à Saint-Trond

(Belga) Zulte Waregem continue de se montrer très actif durant ce mercato hivernal. Après l'arrivée de Ruud Vormer (Club de Bruges), les Flandriens ont annoncé celle de Christian Brüls jeudi. Le meneur de jeu arrive de Saint-Trond et a signé un contrat de deux saisons et demi à l'Elindus Arena. Brüls arrivait en fin de contrat en juin prochain à Saint-Trond.

"Je suis très heureux qu'Essevee m'ait donné la confiance et l'opportunité de signer ici", a déclaré Brüls, 34 ans, dans une première réaction sur le site du club. "Maintenant, c'est à moi de me montrer sur le terrain. Nous avons un objectif clair et nous allons aller jusqu'au bout." Brüls devrait apporter de la créativité dans l'entre-jeu du côté du Gaverbeek. Le germanophone a inscrit 10 buts et donné 11 passes décisives en 68 matchs ces deux dernières années au STVV. Brüls a joué auparavant à Eupen, Westerlo, La Gantoise et au Standard en Belgique. À l'étranger, il a évolué en Turquie (Trabzonspor), aux Pays-Bas (MVV), en France (Nice et Rennes) et à Chypre (Pafos). Zulte Waregem est 17e et avant-dernier après dix-huit journées en Jupiler Pro League avec 13 points. L'équipe coachée par Mbaye Leye accueille dimanche le FC Malines à l'occasion de la première rencontre de championnat de l'année 2023. (Belga)