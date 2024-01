Kristof D'Haene quitte son poste d'assistant à Courtrai

D'Haene, 33 ans, avait mis fin à sa carrière professionnelle la saison dernière en raison de blessures à répétition à la hanche. Il avait joué pour les 'Kerels' entre 2015 et 2023. En octobre dernier, il avait intégré le staff de Glen De Boeck qui avait alors été nommé en remplacement d'Edward Still.

De Boeck a été remercié début décembre et remplacé par l'Islandais Freyr Alexandersson. Courtrai occupe la 16e et dernière place en Jupiler Pro League avec 10 points en 20 rencontres et reprendra la compétition par un déplacement au Standard le samedi 20 janvier.