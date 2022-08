L'Antwerp domine encore Lillestrom et se qualifie pour les barrages de la Conference League

Après une solide victoire 1-3 en Norvège, l'Antwerp a confirmé sa supériorité sur Lillestrom en s'imposant 2-0 à domicile. Les buts ont été inscrits par Valencia (11e) et Verstraete (69e).

Pour atteindre les poules de la Conference League, les Anversois devront éliminer Istanbul Basaksehir. Un club dans lequel on retrouve le Diable Rouge Nacer Chadli, Lucas Biglia et l'ancien champion du monde allemand Mesut Özil. Le match aller aura lieu en Turquie le 18 août et le retour en Belgique le 25 août prochain.