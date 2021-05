L'Antwerp et Luciano D'Onofrio se séparent

L'Antwerp et Luciano D'Onofrio, son directeur sportif, ont décidé de se séparer "d'un commun accord", a annoncé le Great Old mardi, mais le Liégeois, homme fort des Anversois "reste disponible pour toute assistance si le club le souhaite", a rajouté le communiqué.



"Monsieur D'Onofrio a apporté une contribution importante à la réussite sportive spectaculaire (du club, ndlr). Quatre ans est une éternité dans le football et les deux parties reviennent sur la collaboration avec satisfaction", peut-on lire encore. L'Antwerp va prendre les "mesures nécessaires" pour assurer la continuité et la croissance du club, ajoute le communiqué. Luciano D'Onofrio, 65 ans, était arrivé à l'Antwerp en 2017 juste après le titre de D1B et la montée en Jupiler Pro League. Durant ces quatre années, le Great Old a remporté une Coupe de Belgique, participé trois fois aux playoffs 1 et a connu la phase de poules de l'Europa League. L'Antwerp dispute les playoffs 1 encore cette saison.