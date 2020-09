La Gantoise accueillera près de 8.000 fans dans son stade

La Gantoise a reçu l'autorisation du ministre des Sports flamand Ben Weyts (N-VA) afin d'accueillir 7.995 supporters à la Ghelamco Arena lors du prochain match de D1A. Le championnat a débuté à huis clos en raison de la crise du coronavirus.

L'enceinte gantoise affiche une capacité maximale de 20.175 places. Les Buffalos pourront donc à nouveau compter sur une partie de leurs supporters à l'occasion de la réception d'Oud-Heverlee Louvain le samedi 26 septembre. Les abonnés seront prioritaires et devront s'asseoir à des places bien précises, toutes séparées par la distance d'un mètre. Le port du masque sera obligatoire dès les abords du stade et durant l'intégralité de la rencontre. Les entrées au stade seront adaptées et du gel hydroalcoolique sera distribué.

Pour faciliter l'afflux des fans, le stade sera divisé en quinze compartiments et des tranches horaires seront appliquées pour éviter les mouvements de foule. La Gantoise a mal débuté son exercice et compte seulement trois points après cinq journées. Après le rapide départ de Jess Thorup, Laszlo Bölöni a pris la porte après seulement trois rencontres. C'est désormais le T2 Wim De Decker qui dirige l'équipe.

Sous sa direction, La Gantoise s'est imposée mardi contre le Rapid Vienne, se qualifiant pour les barrages de la Ligue des Champions. Samedi, les Gantois se déplaceront à Mouscron.