La Pro League a réagit dimanche soir aux incidents qui ont émaillé notamment le derby wallon entre le Standard et Charleroi (0-3) ainsi que l'autre derby de la journée, anversois, entre le Beerschot et l'Antwerp (0-1).

"Nous condamnons fermement les incidents qui ont eu lieu aujourd'hui. Ils sont le témoin d'un comportement inacceptable, voire criminel. Avec les clubs, nous prendrons les mesures adéquates", a lancé la Pro League sur les réseaux sociaux, transmettant aussi un communiqué.

"La Pro League condamne fermement les incidents qui ont eu lieu aujourd'hui à l'occasion des matchs de ce dimanche Beerschot VA - Antwerp FC et Standard de Liège - Sporting de Charleroi. La grande majorité des supporters ont répondu solidairement ce week-end à l'appel de la Pro League et des clubs pour le respect des règles et le port du masque. Nous les en remercions. Les incidents qui ont émaillé les matchs susmentionnés sont donc extrêmement regrettables. Ils sont les témoins de comportements inacceptables, voire criminels", peut-on lire dans le communiqué.

Le débordement des supporters à Sclessin a poussé l'arbitre de la rencontre à arrêter prématurément la rencontre à la 88e minute alors que Charleroi avait dominé le Standard. La partie avait déjà dû être interrompue en raison du comportement des supporters et des jets de fumigènes.

Plus tôt dans la journée, l'Antwerp est allé s'imposer au Beerschot, mais là aussi des jets de fumigènes dans les tribunes des différents groupes de supporters ont perturbé la rencontre. Un supporter du Beerschot est allé jusqu'à pénétrer sur la pelouse pour aller lancer un fumigène dans le bloc des supporters de l'Antwerp.

Les incidents et l'usage de fumigènes et de feux de bengale, que l'on retrouve dans les tribunes des supporters, se sont multipliés dans les stades ces dernières semaines. La Pro League avait en outre demandé aux supporters de faire preuve de bon sens et d'appliquer plus strictement les règles sanitaires pour lutter contre la propagation du coronavirus et demandé aux clubs de ne pas autoriser boissons et nourriture dans les tribunes espérant un meilleur respect du port du masque.

"Il est absolument inacceptable qu'une minorité compromette ces efforts. En collaboration avec les clubs et tous les services concernés, la Pro League se réunira très prochainement afin de prendre les mesures appropriées", poursuit la Pro League.

"La manière dont se sont déroulés le derby anversois et le derby wallon fait honte au football professionnel. Nos appels au calme de ces derniers semaines et nos consignes de ces derniers jours n'ont pas été suivis. Nous nous excusons pour ces débordements inacceptables en espérant que les clubs concernés prendront des mesures claires à l'égard des fautifs", a ajouté de son côté Pierre François, le directeur général de la Pro League.